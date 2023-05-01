Hasırotu yaraları iyileştiriyor

Hasırotunun tüm yaraları iyileştirdiği ifade edildi.

Hasırotu yaraları iyileştiriyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hasırotunun faydaları dikkat çekti.

Hasırotunun her çeşit yarayı iyileştirdiği ifade edildi.

YARA NEDİR?

Yara kısaca doku bütünlüğünün bozulması olarak tarif edilir. Yaralanmaya yol açan birçok faktör bulunur: batıcı, kesici, delici aletler fiziksel yolla yara oluşturur. Aşırı sıcak (yanık, haşlanma) veya aşırı soğuk (donuk) yara çeşitleri oluşmasına neden olabilir. Ultraviyole ışık veya radyasyon yaraya yol açabilir. Asit veya alkali maddeler kimyasal yolla yara oluşturabilir. Vücudun belirli bölgelerin uzun süre basıya maruz kalması, ayakkabı vurması, sıkışma, sürtünme de yara sebebi olabilir.

HASIROTU NEDİR?

Hasırgiller familyasından; düz ince uzun, dayanıklı olan yaprakları; minder ve yastık gibi şeyleri doldurmaya, hasır örmeye yarayan bir sazdır. Bataklıklarda yetişir.

HASIR OTU NASIL KULLANILIR?

Hasır otu sapının ortasından elde edilen maddeyle kâğıt yapılır.

Hasır otu kökü tedavi amacıyla kullanımının yanında hasır örmekte ve yastık doldurmakta kullanılır.

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