Hasköy-Mutki yolunda araç yangını: Otomobil kullanılamaz hale geldi

Olay, Hasköy-Mutki karayolu üzerindeki Kaymakam Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Mutki’ye doğru yol alan C.Y. yönetimindeki 27 AAN 574 plakalı otomobilin motor kısmı aniden alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.