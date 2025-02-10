Hasret bitiyor! Sezen Aksu geri döndü

Kaynak: Hürriyet
Hasret bitiyor! Sezen Aksu geri döndü

Beş yıldır albüm çıkarmayan ünlü şarkıcı Sezen Aksu yeni albümü "Paşa Gönlümün Şarkıları"yla hayranlarını sevindirdi.

Sezen Aksu beş yılın ardından yeni albümünün müjdesini verdi. Aksu Paşa Gönlümün Şarkıları’yla sevenleriyle buluşacak. 70’inci yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı yeni albümünü tamamladı.

Aksu, bu özel albümde; 8 eski Sezen Aksu klasiği, modern düzenlemelerle yeniden seslendirdi, 3 yeni şarkı yer aldı ve Ferdi Tayfur’un bir eserini yorumladı.

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FERDİ TAYFUR’UN ŞARKISINI SESLENDİRECEK

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sezen Aksu, 2 Ocak’ta yaşamını yitiren Ferdi Tayfur’un bir şarkısını yorumladı.

ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Albümün çıkış tarihi 14 Şubat olarak planlandı. Ancak son hazırlıkların devam ettiği ve herhangi bir aksilik yaşanması halinde albümün en geç şubat ayı sonunda dinleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.

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