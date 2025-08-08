Hasret sona eriyor: Süper Lig bu akşam başlıyor! İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hasret sona eriyor: Süper Lig bu akşam başlıyor! İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesiyle başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de 3 senedir üst üste şampiyonluk kupasını kimselere bırakmayan 5 yıldızlı Galatasaray bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Bugün Gazianteo FK ile 21.30'da deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak.

Harika bir yaz dönemi geçiren ve kadrosunu Leroy Sane ile Osimhen'i alarak çok daha güçlendiren Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon 36 haftalık lig maratonunda sadece Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olmuştu.

Wilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustuWilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustu

SON 8 MAÇINI KAZANMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in son 8 maçından da zaferle ayrılmıştı. Bu mücadelelerin son 4'ünde kalesinde gol bile görmeyen sarı-kırmızılılar kaldığı yerden devam etmek istiyor. Galatasaray'ın kamp kadrosunda forvet oyuncuları, Alvaro Morata, Mauro Icardi ve Victor Osimhen yer almadı.

Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başındaGalatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başında

t.jpeg

Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Kulasin, Abena, Arda, Rodrigues, N'Diaye, Sorescu, Bacuna, Kozlowski, Maxim, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Zaniolo, Barış Alper.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray maçına flaş atamaSüper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray maçına flaş atama

Marco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indiMarco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indi

Galatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok olduGalatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok oldu

Son Haberler
Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu
Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu
Torbacı operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Adana'da evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Torbacı operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Adana'da evin her yerinden uyuşturucu çıktı
BTK suskunluğunu bozdu! E-imza skandalı gündem olmuştu...
BTK suskunluğunu bozdu! E-imza skandalı gündem olmuştu...
Berk Oktay atağa geçti! Önce ihanet sonra taciz ile suçlandı
Berk Oktay atağa geçti! Önce ihanet sonra taciz ile suçlandı
Yapay zeka cilt bakımında güvenli mi? Uzmanlar anlattı
Yapay zeka cilt bakımında güvenli mi? Uzmanlar anlattı