Hasret sona eriyor: Süper Lig bu akşam başlıyor! İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'de 3 senedir üst üste şampiyonluk kupasını kimselere bırakmayan 5 yıldızlı Galatasaray bunlara bir yenisini daha eklemek istiyor. Bugün Gazianteo FK ile 21.30'da deplasmanda karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılarda tek hedef sahadan 3 puanla ayrılarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak.

Harika bir yaz dönemi geçiren ve kadrosunu Leroy Sane ile Osimhen'i alarak çok daha güçlendiren Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon 36 haftalık lig maratonunda sadece Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olmuştu.

SON 8 MAÇINI KAZANMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in son 8 maçından da zaferle ayrılmıştı. Bu mücadelelerin son 4'ünde kalesinde gol bile görmeyen sarı-kırmızılılar kaldığı yerden devam etmek istiyor. Galatasaray'ın kamp kadrosunda forvet oyuncuları, Alvaro Morata, Mauro Icardi ve Victor Osimhen yer almadı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Kulasin, Abena, Arda, Rodrigues, N'Diaye, Sorescu, Bacuna, Kozlowski, Maxim, Boateng.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Zaniolo, Barış Alper.

