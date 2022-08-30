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Valencia'dan hassas bölgelerine darbe aldığını söyledi

Adil Demirbağ, Fenerbahçe maçında Enner Valencia ile girdiği pozisyon sonrası ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 22:57
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"Hassas bölgeme darbe aldım" Adil Demirbağ Valencia ile yaşadığı pozisyonu açıkladı

Valencia'dan hassas bölgelerine darbe aldığını söyledi
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Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ, Fenerbahçe maçında Enner Valencia ile girdiği pozisyonda hassas bölgesine darbe aldığını söyledi.

Adil Demirbağ'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:



"Öncelikle dün (29.08.200) oynamış olduğumuz Fenerbahçe maçında galibiyet hırsıyla gördüğüm ikinci sarı kart ile oyundan atıp takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm.

Buna rağmen galibiyeti alan ve gol yememezlik serimizi bir maç daha uzatan takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.

Maç esnasında ikili mücadelede FIFA Oyun Kuralları çerçevesinde hassas olarak olarak tanımlanan bölgeme ve yine hassas bölge olarak tanımlanan yüzüme aldığım darbelerle yere düştüm.

Ben yıllardır profesyonel futbolcuyum, profesyonelliğimden asla ödün vermedim ve asla da ödün vermeyeceğim

Fakat sosyal medyada başta kıymetli annem ve kıymetli eşime varana kadar edilen küfürlere, hakaretlere ve tehditlere karşı da susacak, tepkisiz kalacak değilim. Yıllardır oynadığımız futbol zemininde çokça küfür yemişizdir fakat kamuoyu da takdir eder ki bu olay diğerleri gibi gelip geçecek kadar basit değildir.

Söz konusu hakaret, küfür ve tehdit mesajları kakında adli işlemlerin başlatılmış olduğunu duyurmak isterim.

Öte yandan haddini şana bu paylaşımlara karşı bana desteklerini esirgemeyen başta büyük Konyaspor ve diğer tüm takım taraftarlarına teşekkür ederim"

 

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