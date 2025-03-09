Hassas burunlar uyuşturucuya geçit vermedi

Kaynak: İHA
Hassas burunlar uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın'ın Söke ilçesinde şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde köpekleri Delta ve Barut ile yapılan arada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışının engellenmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Asri Mezarlık Önü Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan araç sürücüsü M.T. isimli şüpheli şahsın yapılan sorgulaması esnasında uyuşturucu madde köpekleri Delta ve Barut tepki verdi.

Hassas burunların tepkisi üzerine aracın sağ ön koltuk arkasında kutu içerisinde; 112 adet sentetik hap, 12 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütme aparatı ele geçirilirken şüpheli şahıs M.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Hassas burunlar uyuşturucuya geçit vermedi

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