Hasta buzağıyı veterinere götürmek zamanla yarıştı

Kaynak: İHA
Hasta buzağıyı veterinere götürmek zamanla yarıştı

Kars merkeze bağlı Karakele köyünde yaşayan bir kişi hasta olan buzağısını veterinere götürmek için zamanla yarıştı. Buzağıyı kendi aracı ile veterinere yetiştiren kişi buzağısıyla köyüne döndü.

Kars merkeze bağlı Karakele köyünde yaşayan Rüstem İşkorkmaz, hasta olan buzağısını kendi aracıyla veterinere getirerek muayene ettirdi. Hayvanının sağlığına kavuşması için büyük çaba sarf eden İşkorkmaz, veteriner hekimin kontrolünün ardından buzağıyı tekrar araca yükleyerek köyüne geri döndü.

Hayvancılığın yaygın olduğu Kars'ta, besiciler hayvanlarının sağlığı için büyük hassasiyet gösteriyor. Karakele köyünde çiftçilikle uğraşan Rüstem İşkorkmaz da hasta olan buzağısını zaman kaybetmeden veterinere getirerek tedavi ettirdi. Veteriner hekim tarafından muayene edilen buzağıya gerekli ilaçlar verildi ve sağlık durumu kontrol altına alındı. Daha sonra sağlığına kavuşan buzağı köye götürüldü.

Hasta buzağıyı veterinere götürmek zamanla yarıştı

Hasta buzağıyı veterinere götürmek zamanla yarıştı

Hasta buzağıyı veterinere götürmek zamanla yarıştı

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