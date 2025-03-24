Hasta Ecevit için Bahçeli ne yaptı?

ORHAN UĞUROĞLU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘nin sağlık durumu hakkında o kadar çok iddia ortaya atıldı ki hangisi gerçek hangisi yalan belli olmadı.

Yaklaşık 10 yıl önce kalp kapakçığı takılan MHP lideri Bahçeli’nin bu kapakçığının değiştiği ve istirahat ettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hastalığı nedeniyle Bahçeli’yi hala ziyaret etmemesi de çok dikkat çekti ve çeşitli söylentilerin artmasına neden oldu.

Allah sağlıklı ömür versin ama bugüne kadar doktorları da sağlık durumu hakkında kamuoyunu aydınlatmadılar.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı yayında şunları söyledi:

“Bahçeli kalçasını kırdı ve yürüyemiyor. 78 yaşında, üç kalp ameliyatı geçirdi, şu an ses, resim ve görüntü veremiyor. Ancak siyasetten çekilmeyi düşünmüyor.”

Bahçeli, Şubat ayının başında bir kalp kapakçığı ameliyatı geçirmişti.

MHP tarafından yapılan ilk açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve Bahçeli’nin kısa süre içinde günlük yaşantısına döneceği ifade edilmişti.

Tarih tekerrür eder mi?

Bahçeli’nin rahatsızlığının uzun sürmesi ve bu hafta da Meclis grup toplantısında MHP’lilere hitap etmeyecek.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit’in rahatsızlığında yaşadığı günler aklıma geldi.

DSP, ANAP ve MHP koalisyonu iktidardaydı.

Sağlık sorunlarıyla ilgili söylentiler çıkan Bülent Ecevit, 4 Mayıs 2002'de rahatsızlanarak Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi sırasında durumu daha da kötüleşince, “Hastanede öldürecekler” iddiası ortaya atılınca eşi merhum Rahşan hanım Ecevit’i hastaneden çıkartılarak evine götürdü.

Ancak Ecevit, 17 Mayıs'ta yeniden hastanede tedavi altına alındı ve 11 gün burada kaldı.

Ecevit'in rahatsızlığı sırasında görevine devam edip edemeyeceği tartışmaları gündeme geldi.

Bu tartışmalar partisine de yansıdı. Kendilerini “Dokuzlar” olarak adlandıran DSP'li 9 milletvekili, 25 Haziran'da bir bildiri yayımlayarak, “Ecevitler öncülüğünde Ecevitsiz yaşama geçilmesini” istediler.

7 Temmuz 2002’de Ecevit’in rahatsızlığını öne süren Bahçeli, partisinin düzenlediği 11. Kocayayla Türkmen Kurultayı'nda yaptığı açıklama ile 3 Kasım'da erken seçim istedi.

Bahçeli, uzun süren rahatsızlığı nedeniyle erken seçim ister mi?

Bahçeli, MHP’nin onursal başkanı olur ve yerine bir genel başkan önerir mi?

Bahçeli'nin, Genel Başkanlığa önereceği ismi Erdoğan ile mütalaa eder mi?

Hayır bu soruların hiçbiri olamaz.

Bahçeli MHP Genel Başkanlığını bırakmaz.

Allah sağlıklı ömür versin. Bahçeli iyileştikten sonra da AKP’yi desteklemeye ve genel başkanlığını sürdürmeye devam eder.