Hakkında "Öldü" diye haberler çıkıyordu... Spekülasyonlara son verildi… İlk fotoğraf paylaşıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hakkında "Öldü" diye haberler çıkıyordu... Spekülasyonlara son verildi… İlk fotoğraf paylaşıldı

Bir süredir rahatsızlığından dolayı hastanede tedavi gören Papa Francis’in hastanede çekilen ilk fotoğrafı basına servis edildi.

Vatikan, bir süredir öldüğüne dair spekülatif haberler dolaşan Papa Francis’e ait hastanede çekilen ilk fotoğrafı Pazar günü paylaştı. 88 yaşındaki Katolik lider çift taraflı zatürre tedavisi görüyordu. Haftalar sonra ilk kez solunum cihazı olmadan nefes aldığı görüldü.

Papa Francis, 14 Şubat’ta ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılmıştı. O tarihten bugüne kadar kamuoyunun karşısına Francis, çıkmadı. Öldüğüne dair ise pek çok spekülatif haberler ortaya atılıyordu. Ancak iddialara ilişkin fotoğraflı yanıt geldi.

PAPA’DAN İLK GÖRÜNTÜ

Hastane içindeki bir şapelde, sunağa dönük şekilde oturduğu görüntü basına verildi. Papa'nın Yüzünün bir kısmı kameraya yansıdı. Hastanede kaldığı sürede ise oksijen cihazı ilk kez yanında değildi. Vatikan, fotoğrafın Pazar günü çekildiğini ve papanın o gün şapelde diğer rahiplerle birlikte ayin yönettiğini açıkladı.

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12. YILINI, HASTANEDE GERİDE BIRAKTI

Ancak ne zaman taburcu edileceğine ilişkin net bir açıklama ise gelmedi. Yetkililer, iyileşme sürecinin yavaş ilerlediğini aktardı. Francis’in gençliğinde zatürre nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınmıştı. Bu noktada Francis, solunum yolu enfeksiyonlarını ağır geçiriyor. Papa Perşembe günü 12. yılını, hastanede geride bıraktı. Vatikan, sağlık sorunlarına rağmen görevine devam edeceğini gösteren yeni bir reform sürecini onayladığını açıklamıştı.

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