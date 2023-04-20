Hasta olduğunuzda o üç besinden hemen kaçın

Hastayken bazı besinleri asla tüketmemek gerekiyor. İşte o üç besin ve nedenleri…

Hasta olduğunuzda o üç besinden hemen kaçın

RAFİNE KARBONHİDRAT

Rafine karbonhidratlar hızlıca şekere dönüştüğü için kan şekerini yükseltir. Öyle olunca mücadele direnci azalır. Özellikle kraker den uzak durun. Krakerler rafine karbonhidrattır…


ASİTLİ İÇECEKLER


Asitli içecekler ve meyve suları yerine kesinlikle zencefilli çayı tercih edin. Böl miktarda suyu da asla ihmal etmeyin

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ürünleri hem protein kaynağı hem de içerdiği D vitamini enfeksiyonla mücadelede önemli bir rol oynar. Yoğurtta bulunan probiyotikler ise bağırsaklarınızda bulunan yararlı bakterileri de destekler. Bazı insanlarda süt ürünleri tüketimine bağlı olarak boğazda olan mukozada kalınlaşma meydana gelebiliyor. Hastayken süt ürünleri tükettiğinizde böyle bir hisse kapılıyorsanız, süt ürünlerinin tüketimini kesebilirsiniz. Tabii ki buna benzer bir olumsuzluk yoksa, süt ürünlerinin tüketimine devam etmelisiniz .

Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı Güncel
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak Siyaset
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak