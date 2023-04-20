Hasta olduğunuzda o üç besinden hemen kaçın

RAFİNE KARBONHİDRAT

Rafine karbonhidratlar hızlıca şekere dönüştüğü için kan şekerini yükseltir. Öyle olunca mücadele direnci azalır. Özellikle kraker den uzak durun. Krakerler rafine karbonhidrattır…



ASİTLİ İÇECEKLER



Asitli içecekler ve meyve suları yerine kesinlikle zencefilli çayı tercih edin. Böl miktarda suyu da asla ihmal etmeyin

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ürünleri hem protein kaynağı hem de içerdiği D vitamini enfeksiyonla mücadelede önemli bir rol oynar. Yoğurtta bulunan probiyotikler ise bağırsaklarınızda bulunan yararlı bakterileri de destekler. Bazı insanlarda süt ürünleri tüketimine bağlı olarak boğazda olan mukozada kalınlaşma meydana gelebiliyor. Hastayken süt ürünleri tükettiğinizde böyle bir hisse kapılıyorsanız, süt ürünlerinin tüketimini kesebilirsiniz. Tabii ki buna benzer bir olumsuzluk yoksa, süt ürünlerinin tüketimine devam etmelisiniz .