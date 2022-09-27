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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Denizli'de hasta taşıyan ambulansla ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 18:09
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Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
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Kaza; Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İ.I. yöntemindeki hasta taşıyan 20 GH 186 plakalı ambulans, kavşakta E.D. kontrolündeki 20 AHJ 10 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar farklı noktalara savruldu.


 


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, ambulansta bulunan hastayı sevk edip Servergazi hastanesine gönderirken, kazada yaralanan sürücü İ.I, sağlık görevlisi A.B. ile Ş.G. ve hafif ticari aracın sürücüsü E.D.’yi hastanelere kaldırdı.



Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar otoparka çekilirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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