Hasta taşıyan ambulans ve iki araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Kazada, 37 yaşındaki Soner Sarıtaş kullandığı 34 UB 2511 plakalı otomobil, köpeğe çarptıktan sonra durdu. Bu sırada arkadan gelen Ramazan Kiday'ın kullandığı 19 AAD 087 plakalı ambulans, otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan 34 UB 2511 plakalı araçl, Bilal Koçak idaresindeki 40 ABG 370 plakalı araca çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Soner Sarıtaş ağır yaralanırken, araçlarda bulunan Sultan Sarıtaş, bebek Gizem Sarıtaş, İsmail Karakuş., Fatih Karakuş ve Lütfi Karakuş yaralandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücü Soner Sarıtaş yapılan tüm uğraşlara karşın hayatını kaybetti, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı.