Hasta vatandaş sedye ile oy kullanmaya gitti

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanım devam ederken hasta bir vatandaş sedye yardımı ile oy kullanmaya gitti.

Hasta vatandaş sedye ile oy kullanmaya gitti

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye bugün sandığa gidiyor. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanım Saat 17.00’a kadar devam edecek.

Sağlık Hizmetleri ise Tüm bölgelerde sandığa gidecemeyecek hasta vatandaşlar için çabalıyor. Yürümekte zorluk çeken, hasta ve yaşlılar için ekipler seferber oluyor.

Bazı hastalar ambulans ile okullara getirilerek oy verme işlemleri tamamlandı.

Sosyal medyaya düşen bir videoda da yaşlı ve hasta bir vatandaşın oy kullanmaya sedye ile getirildiği görülüyor.

Oyunu kullandıktan sonra sağlıkçılar eşliğinde sedye ile sınıftan çıkarılan vatandaşı etraftakiler ise alkışlayarak karşıladı.

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