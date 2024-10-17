Hasta yakını 2 kadın, kadın doktora kabusu yaşattı! Saçlarını yoldular, yerlerde sürüklediler

Olay, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddialara göre, tahlil sonuçlarını göstermek isteyen Y.A. ve S.Ç. isimli iki kadın hasta yakını, hiçbir sebep yokken acil servis doktoru İrem Sarıkaya ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışma büyüdü ve doktor Sarıkaya, “Beyaz Kod” vermek zorunda kaldı. Şahıslar daha sonra hastaneden uzaklaştırıldı.

Ancak bir süre sonra hastaneye ifadeye çağrılan iki kadın, koridorda tekrar doktor İrem Sarıkaya ile karşılaştı. İddiaya göre, hasta yakınları Y.A. ve S.Ç., tekrar sözlü tartışmaya girdi ve daha sonra doktor Sarıkaya’yı darp etti. Kafası yere çarpan, saçları yolunan genç doktor, şahıslardan şikayetçi oldu. İfade işlemlerinin ardından Y.A. tutuklandı, diğer S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"BİRKAÇ DEFA KAFAMI YERE VURDUM, YERLERDE SÜRÜKLENDİM"

Rapor alan doktor İrem Sarıkaya ise olayın şokunu yaşıyor. Korktuğunu ve tekrar nasıl çalışacağını düşündüğünü ifaden eden Sarıkaya, "Bu kişilerle hiçbir alakam yok. Ne benim hastam ne de benim hastamın yakınları; farklı bir hastayla ve yakınıyla iletişim kurduğum esnada bana yönelik herhangi bir çıkışları oldu. Hiçbir ilişkimiz, hiçbir iletişimimiz yoktu. Benim hastam değil. Öncelikle sözel şiddetle başladı. Ben bu kişiler için "beyaz kod" verdim. Şahıslar daha sonra alandan ayrıldıktan sonra hava almak için dışarı çıktım ve hastane kapısının önünde gördüm şahısları.

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"SAÇLARIM YOLUNDU"

Hem polis hem güvenlik kameralarının olduğu bölge benim için güvenli bir alandı. Oradan ayrılmamayı tercih ettim. Bu sırada sözel olarak bana sataşmaları devam etti. İlk olayda zaten tahminim benim çıkışımı bekliyorlar. Bunun dozu giderek arttı. İlk önce küfür ve hakaretlere varan şeyler söylendi. Hastaneden arkadaşlarım, hemşire ve personel arkadaşlar tam beni içeriye çekerken, şahıslar saçımdan tuttu ve beni yere vurdu. Birkaç defa kafamı yere vurdum, yerlerde sürüklendim, yüzüm tırmalandı. Başımda, yüzümde bir sürü tırnak izi var. Saçlarım yolundu; yani iki-üç yumak saçım var elimde. Çok korktum dehşete kapıldım gerçekten" dedi.

"İKİ KADIN TARAFINDAN ŞİDDETE UĞRAMAM ÇOK ACI"

İki tarafından şiddete uğramanın kendisini ayrıca üzdüğünü anlatan Doktor Sarıkaya, "Kadına şiddetin bu kadar zirvede olduğu bir dönemde, canımızı bu kadar yaktığı bir dönemde böyle bir şey görmek çok acı. Hem bir kadın hem bir doktor olarak bunu yaşamış olmak gerçekten çok acı verici. Avukatım tarafından aktarılan bilgiye göre, fiziksel şiddeti bana direkt olarak uygulayan kişi tutuklu yargılanmak üzere cezaevine alınmış. Diğer şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış" ifadelerine yer verdi.

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