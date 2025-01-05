Hasta yatağında ziyaret etmişti! İbrahim Tatlıses Ferdi Tayfur'un en büyük üzüntüsünü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Magazinn
Hasta yatağında ziyaret etmişti! İbrahim Tatlıses Ferdi Tayfur'un en büyük üzüntüsünü açıkladı

İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur'u ölmeden kısa bir süre önce ziyaret etti. İddialara göre, o gün Ferdi Tayfur hastane yatağında "Kızım bile ziyaretime gelmedi" diyerek gözyaşlarına boğulmuş.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Bu törende, Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur ile ilgili yaşananlar da dikkat çekti.

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“TUĞÇE'NİN CENAZEYE KATILMASINA TEPKİ GÖSTERİLDİ”

Tuğçe Tayfur, hamile olduğu için AKM'deki anma törenine katılamadı, ancak cenaze namazı için camide hazır bulundu. Şirin Gözalıcı, Tuğçe'nin cenazeye katılmasına tepki gösterdi ve bu durum tabut başında gergin anlara neden oldu.

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Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur arasındaki uzun süredir devam eden küslük, sanatçının vefatından sonra tekrar gündeme geldi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞ

Magazinn'de yayınlanan habere göre;

İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur'u ziyaretinde, Tayfur'un "Kızım bile ziyaretime gelmedi" diye ağladığını belirtti.

Tuğçe Tayfur ise babasının hastanede olduğu son günlerde "Ferdi Bey'in durumunu basından takip ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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