Hastadan çıkan taşlar doktorları şaşkına çevirdi

AA’nın haberine göre; Mersin Tarsus'ta hastaneye başvuran 40 yaşındaki hastanın mesanesinden 2 kilo 200 gram taş çıkarıldığı bildirildi.

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'ne “idrar yaparken yanma” şikâyetiyle üroloji polikliniğine başvuran 40 yaşındaki erkek hastanın yapılan muayenesinde, mesanesinde taşlar tespit edildi.

6 PARÇA TAŞ ÇIKTI

Üroloji uzmanları Op. Dr. Mehmet Kazım Asutay ve Op. Dr. Celal Kılınç tarafından yapılan operasyonla hastanın mesanesinden 6 parça, toplam 2 kilo 200 gram taş çıkarıldı.

Hastanın tedavisinin devam ettiği kaydedildi.