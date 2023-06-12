Hastadan çıkan taşlar doktorları şaşkına çevirdi

Mersin'de hastanın mesanesinden çıkan taşlar şaşırttı. 40 yaşındaki hastanın mesanesinden 2 kilo 200 gram taş çıkarıldığı bildirildi.

Hastadan çıkan taşlar doktorları şaşkına çevirdi

AA’nın haberine göre; Mersin Tarsus'ta hastaneye başvuran 40 yaşındaki hastanın mesanesinden 2 kilo 200 gram taş çıkarıldığı bildirildi.

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'ne “idrar yaparken yanma” şikâyetiyle üroloji polikliniğine başvuran 40 yaşındaki erkek hastanın yapılan muayenesinde, mesanesinde taşlar tespit edildi.

6 PARÇA TAŞ ÇIKTI

Üroloji uzmanları Op. Dr. Mehmet Kazım Asutay ve Op. Dr. Celal Kılınç tarafından yapılan operasyonla hastanın mesanesinden 6 parça, toplam 2 kilo 200 gram taş çıkarıldı.

Hastanın tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

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