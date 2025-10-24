Türkiye’de ilaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit euro kuru 21,67 TL’de tutulurken, güncel kur 48,76 TL’ye ulaşmış durumda. Bu büyük fark nedeniyle ilaç depoları ve eczaneler, zarar etme endişesiyle ellerindeki ilaçları piyasaya sürmüyor. Gazeteci Kenan Taş, Ankara’da bulunan kaynaklarından ilaçların mevcut olduğunu ancak kur farkı nedeniyle dağıtımın yapılmadığını belirtti. Taş, Sağlık Bakanlığı’nın Maliye Bakanlığı’na çözüm için yazı gönderdiği, birkaç hafta içinde gelişme beklendiği ifade etti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ise ilaçların depolarda tutulmasını ve piyasaya sürülmemesini halk sağlığına yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi. Özdemir, özellikle kanser ilaçlarının pazarlık aracı haline getirilmesini “ahlaksızlık” olarak nitelendirerek şöyle konuştu:

Bu ne kadar korkunç bir şey İlaçlar depolarda tutuluyor ve adamlar depolardan dağıtımını yapmıyorlar. Hemen Ticaret Bakanlığı şu depoları basması lazım. Nasıl böyle bir şey yapılabilir? Sonuçta ilaçtan bahsediyoruz. 3 tane adam ilaçtan para kazanacak diye yaptıkları şeye bak. Kanser ilacını piyasaya sürmüyor. Diğerini piyasaya sürmüyor. Resmen pazarlıkta koz olarak kullanıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? İlacın pazarlığı olur mu? Ahlaksız adamlar daha da ağır konuşacağım da kendimi tutuyorum, yok olsa anlarım fakat var ve depolardan eczanelere dağıtmıyorlar. Sağlık Bakanlığı’nın buna daha farklı bir açıdan bakması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Bir ülkeyi 3 tane adam rehin alacak, tehdit edecek. Kimi tehdit ediyorsun? Kanserli hastayı tehdit ediyorsun. Hastayı tehdit ediyorsun.