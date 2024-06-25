Hastalar yoğun bakım için sıra beklerken hayatını kaybediyor. Önlem alınmazsa kriz kapıda

Türkiye’nin en fazla göç alan şehirlerinden biri olan Bursa’da, sağlık kuruluşlarının yatak sayıları ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzak. Hasta yoğunluğunu kaldıramayan Bursa’daki kamu hastaneleri, yüzde 100’e yakın bir kapasiteyle çalışıyor.

Hasta yoğunluğu nedeniyle çaresiz kalan hekimler, yetersiz kalan ünitelerde yatak bulunamayınca, durumu kritik olan hastalara yer açabilmek için nispeten iyi durumdaki yoğun bakım hastalarını başka ünitelere veya özel odalara yönlendirmek durumunda kalıyor.

Bursa’da yoğun bakım yatağı sıkıntısının her geçen gün arttığını vurgulayan CHP Bursa Milletvekili, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, 21 Haziran akşamı Bursa’da üç hasta için yoğun bakım yatağı bulunamadığını ve bir hastanın yoğun bakım servisinin yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Yıllardır bu sorunu gidermek için Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi verdiğine dikkat çeken Pala, “Geçen hafta Sayın Bakan Fahrettin Koca ile görüşmemizde bu konu da gündeme geldi. Bursa’da hastalar, yoğun bakım yatak sırası beklerken yaşamını yitiriyor. Çevre illerden hasta kabul eden ilde yoğun bakım yatağı sayısı, ihtiyacı karşılamaktan uzak.” ifadelerini kaydetti.

YATAKLAR YETERSİZ

Sağlık Bakanlığı tarafından en son yayınlanan 2022 yılının istatistiklerine göre, Bursa’da 10 bin kişiye 4,8 oranında yoğun bakım yatağı düştüğü belirlendi. Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Bursa’da hastane sayısı 42, yoğun bakım yatak sayısı ise 1542 iken, Adana’da yoğun bakım yatak sayısı 1643, İzmir’de 2231, Ankara’da ise 4229.

Türkiye’de 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 30,7, yoğun bakım yatak sayısı ise 5,7 oranında. Bursa Çanakkale, Yalova, Bilecik gibi çevre illere de sağlık hizmeti sunmasına rağmen, yoğun bakım yatağı açısından Türkiye ortalamasının gerisinde bulunuyor.

Sağlıkta dönüşümün bir parçası olarak inşaat firmalarına özel ayrıcalıkların tanındığı, “Yap-İşlet-Devret” modeliyle hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesi’nin hizmet vermeye başlamasıyla birlikte 1071 yatak kapasitesine sahip Bursa Devlet Hastanesi, Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi’nin kapatılması, bu sorunun nedenlerinden biri.

Çocuk, kadın doğum ve onkoloji alanında hizmet vermek üzere 950 yatak kapasiteli olarak planlanan Ali Osman Sönmez Hastanesi’nin 2019 yılından bu yana açılamamasının da, sorunun devam etmesinde büyük bir etken.

SORUN DERİNLEŞİYOR

Uygulanan yanlış sağlık politikalarıyla sadece yoğun bakım değil, ayaktan tedavi hizmetlerinde de sorunlar yaşandığını ifade eden Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Kadir Binbaş ise, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin dışında, tüm Bursa’ya Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi olmak üzere üç hastanenin hizmet verdiğini iletti.

Fakat devlet hastanelerinin ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunun altını çizen Binbaş, “Bursa’nın kronik sorunu her geçen gün daha da derinleşiyor. Önlem alınmazsa, Bursa’yı büyük bir kriz bekliyor” ifadelerini kaydetti.