Hastalara büyük kolaylık! Yapay zeka devreye girdi

Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve hasta konforunu sağlamak için evde ve iş yerinde sağlık hizmeti vermeye başlayan bazı hastaneler teknolojiyi de kullanarak İzmir'de önemli bir sağlık atılımının öncüsü oluyor.

Hizmet kapsamını genişleterek hastaların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Can Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ömer Koçak, evde sağlık hizmetleri alanında henüz çok yaygın olmayan yapay zeka destekli bir hizmet modeliyle, akıllı ve giyilebilir cihazlar kullanılarak hastaların 24 saat boyunca uzaktan takip edilmeye başlanacağını söyledi. Koçak, evde sağlık denildiğinde akla genelde yatağa bağımlı hastaların bakımı geldiğini belirterek, "Evde sağlık hizmetini çok daha geniş bir çerçevede sunuyoruz. Yalnızca hareket kısıtlılığı olan hastalar değil, kronik hastalığı bulunanlar, yaşlılar, yeni ameliyat olanlar, yoğun tempoda çalışan iş insanları ve hastane ortamına girmek istemeyen İzmir ve ilçelerindeki hastalarımızın ayağına sağlık hizmetini götürüyoruz" diye konuştu.

İŞ YERİNDE DE SAĞLIK HİZMETİ VERİLECEK

Evde sağlık hizmetlerini iş yerlerinde de sunabildiklerini vurgulayan Dr. Ömer Koçak, yoğun iş temposundan sağlığına zaman ayırmaya fırsat bulamayan iş insanlarına da hizmet verildiğini belirtti.

HİZMET AĞI İZMİR SINIRLARINI AŞACAK

Koçak, şimdilik İzmir'de evde sağlık hizmetlerine başladıklarını ancak gelen taleple birlikte hizmet ağının diğer bölge illerini kapsayacak şekilde genişleyeceğini belirtti. Verilen hizmetlere de değinen Koçak, "Check-up, fizyoterapi, psikolojik destek, kan testleri gibi temel tetkikler, mobil ultrason ve röntgen gibi görüntüleme hizmetleri, yara bakımı ve pansuman işlemleri, enjeksiyon, aşı ve serum uygulamaları, solunum cihazı desteği ve oksijen tedavisi, obezite ve kronik hastalıklara yönelik beslenme danışmanlığı, ameliyat sonrası bakım hizmetleri, yaşlı ve palyatif bakım desteği ve son dönemlerde oldukça yaygın olan Longevity uygulamalarını ev ve iş ortamlarında sunmaya başlıyoruz." dedi.