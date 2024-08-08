Hastalara dinletilen müzik şifa saçıyor

Müziğin iyileştirici gücü, yüzyıllardır bilinen ve kullanılan bir yöntem olmasıyla biliniyor. Günümüzde de birçok uzman, müzik terapisi ile hastaların tedavi süreçlerine olumlu katkılar sağlandığını belirtti.

Çeşitli bilimsel çalışmalar, müziğin beyin üzerindeki derin etkilerini ortaya koydu.

Müzik dinlemek, beyinde dopamin, serotonin ve oksitosin gibi mutluluk ve rahatlama hormonlarının salgılanmasını tetikleği bildirildi. Bu durum, stresin azalmasına, uykunun düzenlenmesine ve genel yaşam kalitesinin artmasına katkı sağladığının altı çizildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Görevlisi Harun Ünal ve Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü, müzik dinletilen hastaların kaygı ve stres seviyelerinin önemli ölçüde azaldığını ifade etti.

Kaygı ve Stres Azaltma: Dr. Harun Ünal, anjiyo sırasında hastalara müzik dinletmenin kaygı ve stres seviyelerini düşürdüğünü belirten bir çalışma yaptı. Bu çalışmada, müzik dinletilen hastaların tansiyon ve nabız değerlerinin daha stabil olduğu gözlemlendi.

Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü de bu çalışmayı destekleyerek, müziğin hastaların duygusal durumlarını olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Ağrı Yönetimi: Müziğin ağrı yönetiminde de etkili olduğu bilindi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Levent Öztürk, müzik terapinin ağrı algısını azaltarak hastaların daha rahat bir tedavi süreci geçirmelerine yardımcı olduğunu belirtti. Bu, özellikle kronik ağrı çeken hastalar için büyük bir avantaj sağladı.

Duygusal ve Zihinsel Sağlık: Müziğin zihinsel sağlığa olan olumlu etkileri de geniş çapta kabul gördü.

Bilimsel makalelerde üziğin otonom sinir sistemini pozitif yönde etkileyerek stres yönetimine yardımcı olduğu ve duygusal dengeyi sağladığı belirtildi. Bu, hastaların tedavi sürecinde daha olumlu bir ruh hali içinde olmalarını sağladığı bildirildi.

2022 yılında yapılan bir araştırma, müzik terapinin hastaların duygusal ve fiziksel iyilik hallerini artırdığını gösterdi. Bu araştırma, müzik dinletilen hastaların daha hızlı iyileştiğini ve tedavi süreçlerinin daha verimli geçtiğini ortaya koydu.

Müzik terapisi, hastaların tedavi süreçlerine çok yönlü faydalar sağladı.

Uzmanlar, müziğin kaygı ve stresi azaltma, ağrı yönetimi ve duygusal sağlığı iyileştirme konularında etkili olduğunu vurguladı. Bu nedenle, hastalara müzik dinletmek, tedavi süreçlerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli ve yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.