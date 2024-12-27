Hastaların korkulu rüyası tutuklandı

Kaynak: İHA

Adana'da hastanelerde sağlık çalışanları ve hastaların kredi kartları ile telefonlarını çalan şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı.

Emirhan T., farklı tarihlerde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde çalışan sağlıkçı E.K. ve hasta Z.S.Y.'nin kredi kartlarını, banka kartlarını ve kimliklerini çaldı.

Şüpheli Emirhan T. daha sonra özel bir hastanede sağlık personelinin cep telefonunu ziynet eşyasını ve kimliğini çalarak kayıplara karıştı.

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Mağdurların polise şikayet etmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis hastanelerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Şüpheli Emirhan T.'nin Z.S.Ç.'ye ait kredi kartlarından ve banka kartlarından 10 bin 500 TL harcadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Emirhan T. saklandığı evde yakalandı.

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Emniyetteki ifadesinde Emirhan T., “Güvenlik kameralarındaki benim fakat ben hırsızlık yapmadım” dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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