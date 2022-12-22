﻿Grip salgınına ilaç yetişmiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde etkisini gösteren birden fazla grip salgını nedeniyle pek çok ilaç tükendi.

ABD'de etkili birden fazla grip salgını nedeniyle başta çocukların kullanımına uygun olmak üzere pek çok ilaç tükendi.

ÜLKE GENELİNDE KISITLAMA GÖRÜYOR

ABD'li ilaç şirketi Walgreens de "Artan talep ve çeşitli tedarik zorlukları nedeniyle reçetesiz satılan pediatrik ateş düşürücü ürünler ülke genelinde kısıtlama görüyor." açıklamasında bulundu.

ABD'nin önemli tedarik limanlarından olan Port Newark Container de hareketlilik yaşandığı gözlendi. (AA)