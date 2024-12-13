Hastalığının yeniden başladığını duyurmuştu! Ünlü şarkıcı Şimal sevenlerinden dua istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hastalığının yeniden başladığını duyurmuştu! Ünlü şarkıcı Şimal sevenlerinden dua istedi

Beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı Şimal, yeniden hastalığa yakalandığını açıklamıştı. Ünlü isim sosyal medya hesabından MR sonucunu paylaşıp hayranlarından dua istedi.

Ünlü şarkıcı Şimal, yıllar önce meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi sonucunda sağlığına kavuşmuştu. Ünlü şarkıcı Şimal, gittiği rutin kontrollünde beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

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8 SAAT SÜREN BİR AMELİYATA GİRMİŞTİ

Şimal, sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti. Kanserle mücadelesi devam eden ünlü şarkıcı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden son durumunu anlattı.

MR SONUCUNU PAYLAŞTI

MR sonucunu paylaşan ünlü isim sevenlerinden dua istemeyi de ihmal etmedi. Şimal, paylaşımında; 'Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. Sonuç, stabil dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı dondurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak yok olup gidecek. Dua, dua, dua... Başka bir isteğim yok. Gücümsünüz'' ifadelerini kullandı.

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Tedavi süreci devam eden Şimal, ışın tedavisi sonrası çektiği fotoğrafı da takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimal, "Evet, ışın tedavisinden sonra yüzümün son hali... Dışarı çıkarken öyle fondöten uyguluyorum ki o bile yetmiyor inanır mısınız? Paris filtresiyle bu kadar kapandı. Allah büyük ya buna da şükür" demişti.

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