Dünya genelinde hızla yayılan ve kronik bir sağlık sorunu olan diyabetle mücadelede yeni bir yönetim anlayışı öne çıktı.

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre küresel çapta milyonlarca yetişkinin yaşamını etkileyen bu rahatsızlık, uzmanların "ömür boyu arkadaş olmak" olarak tanımladığı felsefi bir yaklaşımı zorunlu kıldı.

Uluslararası araştırmalar, bu hastalığın başarısında en önemli rolü hastanın üstlendiğini ve bilinçli öz yönetimin hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Diyabetin tedavisinde etkin glisemik kontrolün sağlanması, hastanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve komplikasyonların önlenmesi adına kritik öneme sahipken, bilimsel çalışmalar, bu başarının anahtarının bireysel öz yönetim becerilerinde yattığını gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: HASTANIN ROLÜ TIBBİ GİRİŞİMDEN ÜSTÜN

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Tıp Fakültesi'nden Endokrinoloji Uzmanı Dr. Eleanor Vance, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dr. Vance, "Diyabet yönetimi, glukoz kontrolünün çok ötesine uzanır. Başarılı sonuçlara ulaşmak, sadece tıbbi tedavilerle değil, hastanın hastalığıyla kurduğu ilişki ve gösterdiği uyumla mümkündür," ifadesini kullandı.

Ayrıca, İngiltere'deki Imperial College London Diyabet Merkezi Direktörü Prof. Simon Davies, diyabet yönetiminde hasta-sağlık personeli işbirliğinin önemini vurguladı. Prof. Davies, "Diyabet, bireyden sürekli dikkat, düzenli beslenme, fiziksel aktivite ve dengeli psikolojik yaklaşım gerektirir. Hiçbir kronik hastalık, hastanın tedavi yöntemlerini anlamasını ve uygulamasını bu denli zorunlu kılmamıştır," dedi. Başarılı yönetimin, hastanın hastalık ve gereklilikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmasına ve bu bilgiyi bir yaşam tarzı haline getirmesine bağlı olduğunu kaydetti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ÖZ YÖNETİMİN ETKİSİNİ KANITLADI

Çok sayıda bilimsel araştırma, özellikle Tip 2 diyabetli bireylerde, yüksek öz yönetim becerisine ve algılanan öz yeterliliğe sahip olanların glisemik kontrolde daha başarılı olduğunu gösterdi. The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir meta-analiz, yaşam tarzı değişikliklerinin ve hasta eğitiminin, diyabetin gelişimini önlemede veya geciktirmede %40 ila %58 oranında etkili olabildiğini ortaya koydu.

Bu veriler ışığında, diyabetle mücadelede sadece ilaç ve insülin tedavisine odaklanmanın yetersiz kaldığı; bireylerin kan şekeri takibi, ilaç kullanımı, beslenme tedavisi ve fiziksel aktiviteye uyum gibi öz bakım davranışlarını bir yaşam tarzı haline dönüştürmesi gerektiği ifade edildi.

Uzmanlar, diyabetin oluşturduğu zorlukları içte büyütmek yerine, hastalıkla barışık ve arkadaşça bir yaşam sürmenin, başarılı ve kaliteli bir hayatın ilk adımı olduğunu belirtti.