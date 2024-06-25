Hastalık riskine aldırış etmeyip uyarı tabelasını boyadılar. İçme suyuna gelen zam sonrası oraya koştular

Antalya’da içme suyuna 1 yılda gelen yüzde 100’lük zam sonrası vatandaşlar kent merkezine yakın çeşmelere akın etti. Çeşmeler önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşların uyarı tabelalarına aldırış etmemeleri dikkat çekti. Suda koliform bakterisi tespit edildiği ve içmeye uygun olmadığının belirtilen tabeladaki uyarının beyaz boya ile boyanması dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar yol kenarındaki çeşmeden kova ve damacanalara su doldururken bazıları ise sebze ve meyve yıkadı.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi'ndeki kaynaktan su dolduranlar ise belediye tarafından asılan uyarı tabelasına aldırış etmedi. Konyaaltı Belediyesi tarafından su doldurulan alanın girişine yaklaşık 4 yıl önce asılan tabelada, "Belediyemiz tarafından bu su kaynağında yaptırılan analiz sonucunda koliform bakterisine rastlanmıştır. İçme suyu olarak tüketilmesi uygun değildir" ifadesi yer alıyor. Tabelada koliform bakterinin 100 mililitrede 72 kob (koloni oluşturan birim) yer aldığı belirtildi. Tabeladaki 'tüketilmesi' yazısı ile bakteri parametresini belirten yazının sarı boyayla kapatıldığı, büyük harflerle belirtilen 'uygun değildir' ibaresinin de zemin rengi olan beyaza boyandığı dikkati çekti.

HASTALIK RİSKİ VAR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Koliform grubu bakterilerde hastalık yapıcı etkiye sahip mikroorganizmaların yer aldığını belirterek "Bu mikroorganizmaların kaynağına bakıldığında, sıcakkanlı hayvanların bağırsaklarında dışkı kökenli bir mikroorganizma. Topraktan, çamurdan, bitkiden de bulaşabiliyor. Bu mikroorganizmalar hastalık yapıcı etkiye sahip. Mide bulantısı, kusma, ateş, halsizlik, karın ağrısı gibi rahatsızlık yapabilir. Özellikle bağışıklık sistemi düşük kişilerde, çocuklarda etkisi daha da artarak ölüme neden olabilir. İshal ve kusmanın ardından bu mikroorganizmayı yok edemezseniz hayati tehlikeye yol açabilir" dedi.