Hastalık saçan makine! Gün içinde her insan sık sık kullanıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hastalık saçan makine! Gün içinde her insan sık sık kullanıyor

Yaz aylarında sıklıkla kullanılan ve bakımları yapılmayan sebillerde birçok virüs saptanabilirken, bunlar ishal, kusma ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber soğuk su da fazlaca tüketiliyor. Vatandaşlar, birden çok kişinin bulunduğu ortamlarda soğuk ve sıcak su için su sebilleri tercih edebiliyor.

Ancak temizliği yapılmayan sebiller tehlike saçıyor. 3 ayda bir periyodik temizlikleri yapılması gereken sebiller, temizlenmediği takdirde bakteri ve virüs saçıyor.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Bekir Uygun, “Su sebilleri hayatı kolaylaştırıyor ancak periyodik bakımlarının yapılmış olması gerekiyor. Üretici firmaların söylediği doğrultuda bakımlarının yapılması gerekiyor. Kimyasal ürünlerin geçtiği yerlerin tahriş etmemesi gerekiyor. Belli periyotlarda temizlenmediği sürece derelerde olduğu gibi, yosun tutabilir, bazı bakteri virüs veya mantarların üremesine neden olabilir. Bununla birlikte kişilerde ishal, Hepatit A, Hepatit E gibi hastalıklara neden olabilir" dedi.

"SU SEBİLLERİNDEN ROTAVİRÜS, NOROVİRÜS SAPTANABİLİYOR"

Kullanılan suyun sertliğinin ve bakteri içerip içermediğinin de önemli olduğunu ifade eden Dr. Uygun, “Bu da suyun geçiş yolunun tahribatına sebep olabilir. Bakımında kullanılan suya göre belirlenmesi gerekiyor. Yani illa 3 ay olması gerekmiyor, bazen daha sık aralıklarla yapmak gerekiyor. Bu durumlarda su sebillerinden rotavirüs, norovirüs saptanabiliyor. Bunlar özellikle yaz aylarında bağırsak enfeksiyonlarına, ishale, kusmaya sebep olabilir. Bazen de Hepatit A, Hepatit E gibi hastalıklara neden olabilir. Özellikle toplu yerlerde su sebillerini kullanmak büyük kolaylık sağlıyor, sadece kurallarına uymak gerekiyor" ifadelerini kullandı.Temizliğin nasıl yapılması gerektiğini anlatan Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği Başkanı Halil Mert ise “Sebillerin 3 ayda 1 düzenli temizlenmesi tavsiye ediliyor. Bunu çoğu kişi bilmiyor, ilk kez bizden duyuyorlar. Biz vatandaşlarımızı bu konuda uyarmaya çalışıyoruz. Sıcaklarla artan yosunlaşmadan nedeniyle temizlik talebi arttı. Sudaki koku ve tat değişimlerinin sebebi de bu temizlikten kaynaklanıyor. 200 ila 250 lira arasında bir fiyatı var ancak vatandaşlar uygun solüsyonu alarak bu temizliği kendisi de yapabilir" diye konuştu.

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