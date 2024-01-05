Hastalıklara 'Allah’ın cezası' diyen tıp profesörünün kadınlara skandal önerisi ortaya çıktı

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’in uluslararası bir dergide yayınladığı makale büyük tepki çekti. Çaksen MS hastalığı ile ilgili yazdığı makalede hastalığın “Allah’ın bir cezası” olabileceğini savundu.

Çaksen söz konusu makalede “MS hastalığının doğaüstü nedenleri vardır. MS hastaları, Allah tarafından cezalandırıldıkları ya da sınava çekildikleri içim hastadırlar” ifadelerini kullandı.

Hiçbir bilimsel veri ile bağdaşmayan makale sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu makale üniversite eğitiminin geldiği durumu da gözler önüne serdi

DAHA BÜYÜK SKANDALI ORTAYA ÇIKTI

Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Çaksen’in tek skandal makalesinin MS hastalığı ile ilgili olmadığı ortaya çıktı. Çaksen’in yine uluslararası dergide yayınladığı makalede daha büyük bir skandal ortaya çıktı.

“KADINLAR TACİZE UĞRAMAMAK İÇİN ÖRTÜNMELİ” DEDİ

Prof. Dr. Hüsnü Çaksen’in öğretim üyesi olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olan Feyza Çaksen ile birlikte yazdığı makalede kadınların maruz kaldığı taciz olayları ile ilgili skandal ifadeler yer aldı. Makalede kadınların tacize maruz kalmamaları için türban takarak örtünmeleri gerektiği tavsiye edildi.

Makalede tesettürün İslam’da farz olduğu belirtilerek “Tesettür, kadını cinsel arzu objesi olarak görmekten, aklı ve zekasından ziyade görünüşüne veya vücut şekline göre değerlendirilmekten kurtarır” ifadeleri yer aldı.

Makalede başörtüsü takan kadınların iş yerlerinde tesettür giymelerinin cinsel tacizi en aza indirgediğini ifade ettiği savunuldu.

Makaledeki skandal ifadeler şöyle devam etti:

“Genç kızların cinsel tacizden korunmasında başörtüsünün önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, öğrencilerin dini inançları, kültürleri ve sosyal konumları ne olursa olsun, genç kızlara yönelik cinsel tacizin önlenmesi için başörtüsü uygulamasını da içeren okul temelli programların geliştirilmesini öneriyoruz.”

MAKALELERİNDE SÜREKLİ DİNSEL REFERANSLAR VERİYOR

Prof. Dr. Çaksen’in bilimsellikten uzak olarak nitelenen makalelerinde verdiği dinsel referanslar dikkat çekiyor.

Çaksen, 2022 yılında yazdığı “Kuran Tilavetinin Çocuklarda Sedasyon ve Ağrı Üzerindeki Etkileri” başlıklı makalede ise yoğun bakımda yatan çocuklara Kur’an okunması durumunda ağrılarından kurtulabilecekleri savunuluyor.

Söz konusu makalede “Sonuç olarak, Kur'an'ın evrensel olması nedeniyle, ilaç dışı bir müdahale olan Kur'an okumanın, ÇYBÜ ve YYBÜ'de hem Müslüman hem de gayrimüslim hastalarda sedasyon ve ağrı için kullanılabileceğini vurgulamak isteriz. Yani Kur'an'ın mesajları, kıyamete kadar tüm zamanları kapsayacak, tüm insanları ve cinleri kapsayacak özelliğe sahiptir” ifadeleri yer aldı.