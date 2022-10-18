Sağlık sistemi hasta, hasta çok, randevu yok

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle her geçen gün yoksullaşan yurttaşlar özel hastane ücretlerini karşılayamıyor, devlet hastanelerinden ise randevu bulamıyor…

Artan kurla birlikte yükselen ilaç fiyatları da yoksulluk koşullarında yaşayan kişilerin ilaçlara erişmesini güçleştiriyor. En önemlisi özellikle çocuklar koruyucu-önleyici sağlık hizmetleri ve gelişim takibinden yeterince faydalanamıyor.

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre, Derin Yoksulluk Ağı’ndan Selen Yüksel, yoksulluk koşullarında yaşayanların hem tanı hem de tedavi amaçlı hizmetlere erişmekte engellerle karşılaştığını belirterek “Yoksulluk, kişilerin temel hijyen malzemelerine, yeterli ve güvenli gıdaya, temiz içme suyuna, güvenli musluk suyuna, güvenli çevresel koşullara erişimlerini engelliyor. Bu durum hastalıklarla daha fazla karşı karşıya kalınmasına sebep oluyor. Araştırmalar; yoksulluğun, hem tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklara hem de diyabet, akciğer hastalıkları ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı risk faktörü olduğunu gösteriyor. Zamlar nedeniyle ilaca erişim de güçleşti. Hastalıkların gerektirdiği ek ihtiyaçlara erişim de oldukça kısıtlı. Örneğin hasta bezi kullanan bir kişinin aylık bez masrafı 600-650 TL iken hasta bezi için yapılan SGK ödemesi 225 TL” diye konuştu.

AMELİYAT SIRASINI ÇADIR KOŞULLARINDA BEKLİYORLAR



Yüksel, devlet hastanelerinde randevu bulmanın zorluklarına da değindi, şunları söyledi:

“Birçok kişiden hastaneye gitmek için haftalarca bekliyor ve bu sırada hastalıkları ilerliyor. Safra kesesindeki kistler sebebiyle ameliyat olması gereken takip ettiğimiz bir hastanın, hastanede kendisi için yer açılmasını beklerken haftalarca riskli çadır koşullarında ameliyatı beklediğine tanık olduk”

Yüksel, yoksulluk koşulları nedeniyle birçok çocuğun da sağlık hakkına yeterince erişemediğine dikkat çekti, “Fiziksel engeli olan bir çocuğun yeterli gelişim materyallerine ve yeterli özel eğitime ulaşamadığına; deri hastalığı yaşayan bir çocuğun kullanması gereken kremi devlet karşılamadığı ve ailesi de düzenli olarak karşılayamadığı için uzun süre iyileşemediğine; yoğun bakımdan çıkan çocuklarının sağlıklı beslenmesi için gerekli mamaya erişemediğini gördük” şeklinde konuştu.