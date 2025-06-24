Hastane bahçesinde silahlar çekildi! 1 ölü

Kaynak: İHA
Hastane bahçesinde silahlar çekildi! 1 ölü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti.


Olay, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali Dursun (50) kamyonetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne geldi.

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Dursun ile E.A. ile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.A., silahını çekerek Dursun'a ateş etti.

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Dursun, aracının içinde ağır yaralandı ve hastane görevlileri tarafından hemen acil servise alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dursun kurtarılamadı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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