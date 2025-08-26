Hastane bombalandı! 6'sı gazeteci, 59 Filistinli hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hastane bombalandı! 6'sı gazeteci, 59 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 6’sı gazeteci, 59 Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne yapılan saldırıda 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine dün gün boyunca düzenlediği saldırılarda 6'sı gazeteci 59 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne saldıran İsrail ordusunun, hastanenin acil servis binasını vurması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yitirenlerin 5'inin gazeteci, 4'ünün sağlık çalışanı ve birinin sivil savunma görevlisi olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4'üncü katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıda gazeteciler Meryem Ebu Dakka, Hüssam el Masri, Moaz Abu Taha, Muhammed Salama ve Ahmed Abu Aziz hayatını kaybetti.

Hastane bombalandı! 6'sı gazeteci, 59 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane bombalandı! 6'sı gazeteci, 59 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane bombalandı! 6'sı gazeteci, 59 Filistinli hayatını kaybetti

Hastane bombalandı! 6'sı gazeteci, 59 Filistinli hayatını kaybetti

Son Haberler
Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu bitti
Kartal Belediyesi Yaz Spor Okulu bitti
Zehir tacirlerine büyük darbe
Zehir tacirlerine büyük darbe
Trump, bir bakanlığı ''Savaş Bakanlığı'' olarak değiştirecek
Trump, bir bakanlığı ''Savaş Bakanlığı'' olarak değiştirecek
Kırtasiyeciler isyan etti: Dükkanlar kapanma noktasına geldi
Kırtasiyeciler isyan etti: Dükkanlar kapanma noktasına geldi
"Uluslararası Halk Oyunları Festivali" Kartal’da start alıyor
"Uluslararası Halk Oyunları Festivali" Kartal’da start alıyor