Hastane bombalandı! 6'sı gazeteci, 59 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerine dün gün boyunca düzenlediği saldırılarda 6'sı gazeteci 59 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne saldıran İsrail ordusunun, hastanenin acil servis binasını vurması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaşamını yitirenlerin 5'inin gazeteci, 4'ünün sağlık çalışanı ve birinin sivil savunma görevlisi olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4'üncü katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıda gazeteciler Meryem Ebu Dakka, Hüssam el Masri, Moaz Abu Taha, Muhammed Salama ve Ahmed Abu Aziz hayatını kaybetti.