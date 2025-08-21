Hastane kantininde silahlı saldırı

Olay, gece vakitlerinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kantininde gerçekleşti. İddiaya göre hastanenin Nöroloji servisinde tedavi gören Elif A., Irak uyruklu kadın dostu Maryam F. A. ile kantinde çay içtikleri sırada boşanma sürecindeki eşi Zeki A. ile münakaşaya başladı. Zeki A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve eşinin arkadaşına ateş etti.

Yaralanan kadınlar hastanenin acil bölümünde tedavi altına alınırken, Zeki A. ise olay yerinden uzaklaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü hastane polisi resmi ekipler amiri zanlıyı hastane civarındaki kanal kenarında yakaladı. Yaralı kadınların sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.