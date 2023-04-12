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Barış Murat Yağcı'dan kötü haber! Hastane odasından paylaştı

Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu Barış Murat Yağcı, hastanelik oldu. Yağcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:02
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Hastane odasından paylaştı! Barış Murat Yağcı'dan kötü haber

Barış Murat Yağcı'dan kötü haber! Hastane odasından paylaştı
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Ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı, hastanelik oldu.

Hastane odasından fotoğraflarını paylaşan oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Katıldığı Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Yağcı, ameliyatın zorlu olduğunu belirtti.

Oyuncu, "Aşil tendonumun kopması sonucu Liv Hospital'da başarılı bir cerrahi operasyon geçirdim. Sevgili doktorum Yener İnce'ye sonsuz teşekkürler ederim. Zor ve detaylı bir ameliyattı. Ziyarete gelen, mesaj atan, hediye yollayan, arayan soran herkesten Allah razı olsun" diye yazdı.
Yağcı, ameliyatta bir gün önce tekerlekli sandalyeyle Beşiktaş'ın İstanbul'daki Giresunspor'la maçını tribünden izledi

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