Hastane randevularındaki yoğunluğa Bakan Memişoğlu’ndan açıklama

Memişoğlu, vatandaşların yaşadığı sorunların farkında olduklarını ve en kısa sürede çözüm için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden bazı branşlarda randevu almakta yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak, “Randevu konusunda bazı branşlarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bunları en kısa zamanda çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sorunların çözümüne yönelik olarak yeni bir atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayımlandığını açıkladı. Türkiye genelindeki hekim dağılımında geçmiş yıllara göre önemli iyileştirmeler sağlandığını belirten Memişoğlu, 2002 yılında en gelişmiş bölge ile en az gelişmiş bölge arasındaki hekim dağılım farkının yedi kat olduğunu, bu farkın bugün 2,5 kata düştüğünü ifade etti.

Bakanlık hizmetlerini daha etkin hale getirmek için kapsamlı bir yapılandırma çalışması yürüttüklerini dile getiren Memişoğlu, “Tüm branşlarda hizmetlerimizi denetliyor ve yeniden yapılandırıyoruz. Acil servis, yoğun bakım, onkoloji gibi alanlarda süreçleri daha etkin hale getireceğiz” dedi.

Bakanlığın, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaliteyi artırmak için çalışmaları devam ediyor.