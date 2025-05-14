Hastanede büyük skandal! Hastalardan rüşvet alan profesör yakalandı

Kaynak: DHA
Hastanede büyük skandal! Hastalardan rüşvet alan profesör yakalandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde görevli profesörün hastalardan ‘Bıçak parası’ adı altında rüşvet aldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri profesör ile sekreterini gözaltına alırken profesörün evinde 900 bin lira nakit para bulundu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K.'nin rüşvet aldığı ihbarı yapıldı.

Soruşturma kapsamında; Prof. Dr. U.G. ile sekreterinin toplam 14 hastadan ameliyat için 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı öne sürüldü.

Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., dün polis tarafından gözaltına alındı. Prof. Dr. U.G.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada; 900 bin TL nakit para ve hastalardan alınan ameliyat paralarının not alındığı değerlendirilen ajanda ele geçirildi. Prof. Dr. U.G. ve sekreterinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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