Hastanede ölü bebek bulundu

ABD’nin Idaho eyaletindeki Grove Creek Tıp Merkezi’nde bulunan bir "Güvenli Liman Bebek Kutusu"nda ölü bir bebek bulundu. 2 Kasım’da yapılan açıklamada, bebeğin 13 Ekim’de kutuya bırakıldığı belirtildi. Bebeğin durumunu fark eden sağlık personeli kutuya müdahale ettiğinde, uzun süre önce ölmüş olduğunu tespit etti. Olayın ortaya çıkmasıyla bölgedeki ikili bir soruşturma başlatıldı.

Güvenli Liman Yasaları ve Yasa Dışı Bırakma

ABD’de birçok eyalette bulunan Güvenli Liman Bebek Kutuları, ebeveynlerin yeni doğan bebeklerini gizlice, güvenli bir şekilde bırakmalarını sağlıyor. Ancak Idaho’da bu kutulara sadece sağlıklı bebekler bırakılabiliyor. Bebeğin ölü bulunması olayı yasa dışı bir terk olarak nitelendirilerek soruşturuluyor. Güvenli Liman Bebek Kutuları kurucusu Monica Kelsey, trajik olayla ilgili olarak, "Bu yasadışı bir terk eylemi ve böyle durumların önlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Hastane ve Polis İşbirliği İçinde

Grove Creek Tıp Merkezi yetkilileri, kutuda alarmın çalmasının ardından sağlık ekibinin hızlıca müdahale ettiğini açıkladı. Hastane yönetimi, olayla ilgili daha fazla bilgi veremeyeceğini ancak soruşturmanın tüm detaylarıyla sürdüğünü belirtti. Bebeğin annesi ise sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla polise bildirildi.

Güvenli Liman Bebek Kutuları ve Eğitim Faaliyetleri

Monica Kelsey kurumun 2017’den bu yana toplam 52 bebeğin güvenli bir şekilde bırakılmasını sağladığını ve toplumun yasa dışı terk ile güvenli teslim arasındaki farkı anlaması için eğitim çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Güvenli Liman Bebek Kutuları ABD genelinde annelere bebeklerini güvenli bir ortamda bırakabilme imkanı tanıyan tek organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Toplumdan Duyarlılık Çağrısı

Olay, toplumda derin bir üzüntüye neden olurken, polisin iki ilçe çapında soruşturma başlattığı bildirildi. Blackfoot ve Twin Falls şehirlerindeki polis yetkilileri, toplumun sağlıklı çocuk yetiştirme ve güvenli teslimat konusunda bilgilendirilmesine vurgu yapıyor.