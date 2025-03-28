Hastanede robot dönemi: Hasta ve hasta yakınlarına refakat ediyor

Büyük Anadolu Sağlık Grubuna bağlı Darıca Hastanesi, teknolojinin sağlık sektöründeki kullanımının yaygınlaşması ve gelişen robotik teknolojilerin de sağlık alanına entegrasyonu ile birlikte bünyesine yeni nesil bir takım arkadaşı ekledi. Robot TOSBAH, hasta ve hasta yakınlarını hastane girişinde karşılıyor, gitmek istediği polikliniğe kadar eşlik ediyor. Büyük Anadolu Hastanesini de çağrıştıran bir isim de verilen robotik takım arkadaşı TOSBAH, özellikle hastaneye gelen çocuk misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Büyük Anadolu Darıca Hastanesi Genel Müdürü Tayfun Mercan, yeni nesil asistanları TOSBAH hakkında, "Robotumuz TOSBAH, hasta karşılama ve yönlendirmede aktif olarak çalışıyor, hasta ve hasta yakınlarımızı hastanemiz girişinde karşılayıp gitmek istediği polikliniğe kadar eşlik ediyor. Akıllı robotumuz kafeteryadan yapılan siparişleri karşılayıp, hasta yakınlarımız için odalara servis yapabilme özelliğine de sahip. Yapay zekanın ve robotun sağlık sektöründeki ihtiyacına yönelik yapılan entegarasyon ile akıllı robotumuz TOSBAH 7/24 hasta ve hasta yakınlarımızın hizmetinde" dedi.

TOSBAH'ın ayrıca, hastaların yaş, cinsiyet ve sağlık geçmişine göre uygun sağlık tarama (check up) paketlerinin sunumu ve randevu süreçlerinde de ekibe destek verdiğini dile getiren Mercan, "Akıllı robotumuz TOSBAH, özellikle çocuk polikliniğimizde çocuk hastalarımızın ilgisini çekiyor. Çocuk misafirlerimiz, randevu bekleme esnasında ebeveynlerinin seçimi ile dijital ekranından paylaşılan eğlenceli film ve müzikler ile randevu bekleme sürelerini keyifle geçiriyorlar. Bir sonraki randevu planlarını da TOSBAH ile yaparak hastanemizden mutlu bir şekilde ayrılıyorlar" diye konuştu.