Hastanede silahlı saldırı düzenlenmişti. Görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hastanede silahlı saldırı düzenlenmişti. Görüntüler ortaya çıktı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aile arasında dün gece gerçekleşen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi önündeki silahlı saldırıda, hastaneye muayene için getirilen şüpheli ile bir hastane çalışanı öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen olayda, İki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Aydın Tokay gözaltına alındı.

Şüpheli Aydın Tokay'a, sabah saatlerinde polis eşliğinde sağlık kontrolüne götürüldüğü esnada Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi önünde, tartışma yaşadıkları aileden G.D, silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda Aydın Tokay olay yerinde yaşamını yitirirken seken kurşunla başından ağır yaralanan hastane çalışanı Emrah Budak ameliyata alındı. Emrah Budak kurtarılamadı.

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