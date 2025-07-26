Hastanede skandal! Makasla bebeğin parmağını kesti!

Olay sonrası Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen bebeğin parmağı, 2 ayrı operasyonun ardından tekrar yerine dikilirken, acılı aile olayının sorumlularının ceza almasını istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kahta Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdülhakim ve Belgin Doğan çiftinin 3 aylık bebekleri Hafsa Sare Doğan, halsizlik ve yüksek ateş şikayetiyle Kahta Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada muayene edilen bebeğe, doktor tarafından serum verildi. Küçük bebeğin serumu bitince baba doktor ile görüştü. Doktor serumun çıkarılması talimatı verdi.

SERUM KELEBEĞİNİ MAKASLA ÇIKARMAYA ÇALIŞAN GÖREVLİ, BEBEĞİN PARMAĞINI KESTİ

Tedavi süresince serum takviyesi yapılan küçük bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen ve ismi öğrenilemeyen hemşir, iddiaya göre makasla kelebeği kesmeye çalışırken küçük bebeğin sağ baş parmağını kesti. Küçük bebeğin parmağı bir anda kanlar içerisinde kaldı. Bebeklerinin parmağının kesildiğini gören Doğan çifti, şok geçirdi. Kızının kanlar içinde kaldığını gören anne hastanede fenalaşıp yere düştü. Hastanede plastik cerrahinin olmaması nedeniyle küçük bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Gaziantep'e sevk edildi.

BEBEĞİN KESİLEN PARMAĞI GAZİANTEP'TEKİ ÖZEL HASTANEDE YERİNE DİKİLDİ

Kesilen parmakla ambulansla konulan küçük bebek, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük bebeğin kesilen parmağı, Gaziantep'teki özel hastanede yapılan 2 ayrı operasyonla tekrar yerine dikildi. Dikilen parmakla ilgili tedavi sürecinin ara ara devam edeceği ve uzun soluklu bir tedavi süreci olacağı öğrenildi.

"MAKASLA SERUM KELEBEĞİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN KIZIMIN PARMAĞINI KESTİ"

Yaşanan olay nedeniyle büyük bir şok ve üzüntü yaşadıklarını söyleyen bebeğinin babası Abdülhakim Doğan, "Hastanede doktor bey kontrolü yaptıktan sonra kızıma serum bağlanması gerektiğini ifade etti. Kızıma serum takıldı. Serum bittikten sonra tekrar doktor beyin yanına gittik. Doktor bey, tedavinin bittiğini söyleyerek serumun çıkarılması için biz hemşire odasına gönderdi. Ancak gittiğimizde daha önceki hemşire ilgilenmiyordu. Kapıda bizi hemen görev alanında olmaması gereken bir başka hemşir hemen müdahale etmeye kalktı. Orada bandajı elle çıkartması gerekirken çok da uğraşmadı. Büyük bir makası birden aldı. Özensiz, böyle ihmalkar bir şekilde makası vurdu ve kızım birden çığlık attı. Sonra bir baktık ki kızımın parmağından kan gelmeye başladı. Bir baktık ki kızımın parmağının ucu kesilmiş. Biz hemen derhal doktorları çağırdık. Kızımın parmağını aramaya başladık. O şekilde bizi başka bir odaya aldılar ve orada müdahale ettiler. Daha sonra bize burada parmak dikiminin yapılmayacağını ifade ettiler ve bizi Gaziantep'teki hastaneye sevk ettiler" dedi.