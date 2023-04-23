Hastanede tedavi gören çocukların çifte bayramı kutlandı

Diyarbakır’da hastanede tedavi gören çocukların çifte bayramı kutlandığı bildirildi.

Hastanede tedavi gören çocukların çifte bayramı kutlandı

İHA'nın haberine göre; Diyarbakır Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukların çifte bayramı kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan Bayramı nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, çocuk hastanesinde tedavileri devam eden çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı.

Başhekim Akdağ, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Çocuk Bayramını hastanede geçirmek zorunda olan çocuklara ve ailelerine moral vermek, bir nebze olsun bayram coşkusunu yaşatmak istediklerin belirterek, “Bu ziyaretimizde çocuklarımızın yüzlerinde hafif bir tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bizlere, bu vesile ile tüm çocukların Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” sözlerini kullandı.

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