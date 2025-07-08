Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi durmuştu: Kamu hastanesinde skandal ihmal iddiası!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi durmuştu: Kamu hastanesinde skandal ihmal iddiası!

Hatay’da 6 çocuk annesi 36 yaşındaki Sevcan Cihan, soğuk algınlığı şikayetiyle kamu hastanesine gitmişti. Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi durduğu iddia edilen Sevcan'ın yaşam mücadelesi 2 ay sürdü. Sevcan'ın ölümünün ardından hastaneye soruşturma başlatıldı.

Samandağ ilçesinde yaşayan evli ve 6 çocuk annesi Sevcan Cihan, 14 Mayıs'ta soğuk algınlığı şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre, burada antibiyotik iğne yapılan Cihan, taburcu edildikten sonra hastane bahçesinde fenalaştı. Ailesi tarafından hastanenin acil servisine götürülen Sevcan Cihan'ın kalbinin durduğu belirlendi.

Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi durmuştu: Kamu hastanesinde skandal ihmal iddiası!

KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ BULUNMADIĞI İÇİN TEDAVİSİ YAPILAMADI

Acil servis ekibinin müdahalesiyle Cihan'ın kalbi yeniden çalıştırıldı ancak hastanede kardiyoloji bölümü bulunmadığı için ileri tedavisi yapılamadı. Sevcan Cihan, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım servisinde yaklaşık 2 aydır tedavi gören Cihan, dün hayatını kaybetti.

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Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi durmuştu: Kamu hastanesinde skandal ihmal iddiası!

Sevcan Cihan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazede, Cihan'ın eşi Ekrem Cihan, ailesi ve çocukları uzun süre gözyaşı döktü. Aile, ihmal olduğu gerekçesiyle kamu hastanesinden şikayetçi oldu.

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Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi durmuştu: Kamu hastanesinde skandal ihmal iddiası!​​​​​​​

'BAŞKALARININ CANI YANMASIN'

Sevcan Cihan'ın yengesi Çiğdem Tokmak, yaşananlara tepki göstererek, "Yengem iğne yapıldıktan sonra hemen dışarı çıkarıldı. Yarım saat bile bekletilmedi. Dışarı çıktıktan hemen sonra fenalaştı ve kalbi durdu. Biz tekrar hastaneye götürdük ama orada da müdahale edemediler çünkü kardiyoloji bölümü yoktu. Biz mağdur olduk. Yetkililerden tek isteğimiz, sorumluluklarını yerine getirmeleri. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın" dedi.

Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi durmuştu: Kamu hastanesinde skandal ihmal iddiası!​​​​​​​

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi durmuştu: Kamu hastanesinde skandal ihmal iddiası!

Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi durmuştu: Kamu hastanesinde skandal ihmal iddiası!

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