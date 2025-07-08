Hastanede yapılan iğne sonrası kalbi durmuştu: Kamu hastanesinde skandal ihmal iddiası!​​​​​​​

Samandağ ilçesinde yaşayan evli ve 6 çocuk annesi Sevcan Cihan, 14 Mayıs'ta soğuk algınlığı şikayetiyle Samandağ Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre, burada antibiyotik iğne yapılan Cihan, taburcu edildikten sonra hastane bahçesinde fenalaştı. Ailesi tarafından hastanenin acil servisine götürülen Sevcan Cihan'ın kalbinin durduğu belirlendi.

KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜ BULUNMADIĞI İÇİN TEDAVİSİ YAPILAMADI

Acil servis ekibinin müdahalesiyle Cihan'ın kalbi yeniden çalıştırıldı ancak hastanede kardiyoloji bölümü bulunmadığı için ileri tedavisi yapılamadı. Sevcan Cihan, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım servisinde yaklaşık 2 aydır tedavi gören Cihan, dün hayatını kaybetti.

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Sevcan Cihan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenazede, Cihan'ın eşi Ekrem Cihan, ailesi ve çocukları uzun süre gözyaşı döktü. Aile, ihmal olduğu gerekçesiyle kamu hastanesinden şikayetçi oldu.

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'BAŞKALARININ CANI YANMASIN'

Sevcan Cihan'ın yengesi Çiğdem Tokmak, yaşananlara tepki göstererek, "Yengem iğne yapıldıktan sonra hemen dışarı çıkarıldı. Yarım saat bile bekletilmedi. Dışarı çıktıktan hemen sonra fenalaştı ve kalbi durdu. Biz tekrar hastaneye götürdük ama orada da müdahale edemediler çünkü kardiyoloji bölümü yoktu. Biz mağdur olduk. Yetkililerden tek isteğimiz, sorumluluklarını yerine getirmeleri. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın" dedi.

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İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.