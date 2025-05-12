Hastanede, zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar iddiası! Kadınlardan 'Sistemsel alarm' uyarısı

İstanbul'da, Küçükçekmeceli Kadınlar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun istismara uğradığı yönündeki iddialar üzerine hastane önünde toplandı.

"Çocuk istismarı suçtur; asla affedilemez" yazılı pankart açan kadınlar, "Çocuk istismarı suçtur, affı yoktur”, “Bağır herkes duysun, çocuk istismarı son bulsun”, “Çocuk istismarı için ayağa kalkın” “Koruma, aklama, suça ortak olma”, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Sessizlik suça ortaklıktır” sloganları attı.

Eylemde, kitle adına ortak metni okuyan Aysun Sakin şunları söyledi:

AİLE BİREYLERİ DAHİL 26 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

"Hastane gibi güvenli olması gereken bir ortamda, üstelik yoğun bakımda bulunan savunmasız bir çocuğun istismara uğradığına dair bulgular hepimizin vicdanında onulmaz yaralar açmıştır. Durum, görevli bir hekimin dikkati sonucu fark edilmiş ve adli mercilere bildirilmiştir. Olayla bağlantılı olarak temizlik personeli, sağlık çalışanları, bazı doktorlar ve aile bireylerinin de dahil olduğu 26 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu olay, sadece bir çocuğun değil, aynı zamanda tüm kadınların ve çocukların güvenliğine yönelik büyük bir tehdit olarak değerlendirilmelidir.

'TOPLUMSAL KORUMA MEKANİZMALARI YETERSİZ'

Zihinsel engelli bir çocuğun hedef alınması, toplumsal koruma mekanizmalarının ne kadar yetersiz kaldığını açıkça göstermektedir. Her çocuk koşulsuz korunma, bakım, sevgi ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahiptir. Bu hak, sadece hukuki değil, toplumsal bir sorumluluktur. Kadınlar olarak, çocukların ve kadınların hayatlarını tehdit eden her türlü istismar, ihmal ve şiddetin karşısındayız. Bu tür olayların cezasız kalmaması için yargının en hızlı ve etkin biçimde işlemesini, sağlık kurumlarında şeffaflığın artırılmasını ve çocuk koruma politikalarının güçlendirilmesini talep ediyoruz.

'BU YAŞANANLAR, YALNIZCA BİREYSEL BİR SUÇ DEĞİL'

Bu yaşananlar, yalnızca bireysel bir suç değil, aynı zamanda sağlık kurumlarında dahi çocukların ne denli savunmasız kalabileceğini gösteren bir sistemsel alarmdır. Her çocuk; sevgi, şefkat ve güvenli bir ortamda büyüme hakkına sahiptir. Çocuk istismarı ve ihmali; ana, baba ya da herhangi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da zarar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen veya kısıtlayan tüm eylem ve eylemsizlikleri kapsar. Bu tür davranışlar sonucunda çocuk fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmekte; sağlık ve güvenliği tehdit altına girmektedir.

MÜCADELE VURGUSU

İhmal de en az istismar kadar yıkıcıdır ve sıklıkla göz ardı edilir. Bizler, kadınlar olarak, çocukların maruz kaldığı her türlü şiddet, ihmal ve istismara karşı sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Kadınların ve çocukların yaşam hakkı her koşulda korunmalıdır. Biz kadınlar, bu olayın takipçisi olacağımızı, mağdur çocuğun yanında durduğumuzu ve benzer ihmallerin önlenmesi için elimizden gelen tüm toplumsal dayanışmayı göstereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinden de derhal konuyla ilgili kapsamlı araştırmalarının sonucunu talep ediyoruz."