Hastaneden taburcu edilmişti: Bankta esrarengiz ölüm!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Antalya’da 48 yaşındaki Murat Serttaş, parkta bank üzerinde ölü bulundu. Serttaş’ın bir gün öncesinde hastaneden taburcu edildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, saat 08.30 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1079 sokak üzerinde yer alan Ali Peçen Zeytin Park'ta meydana geldi. Parktaki bankta oturur şekilde hareketsiz kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, banktaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Muratpaşa Suç ve Araştırma ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, ölen kişinin üzerinde Murat Serttaş adına kayıtlı kimlik bulundu. Ölen kişinin çene altında dikiş izi, kolunda ise pansuman izine rastladı. Ekipler, Serttaş'ın dün Atatürk Devlet Hastanesi'ne gittiğini, saat 15.00 sıralarında taburcu edildiğini belirledi.

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Serttaş'ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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