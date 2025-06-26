Hastanelerde yeni dönem! Bakan Memişoğlu imzaladı 81 il valiliğine gönderildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Hastanelerde yeni dönem! Bakan Memişoğlu imzaladı 81 il valiliğine gönderildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen “Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi”ne göre, sağlık hizmetleriyle ilgili tüm şikayetler hızla incelenecek, Bakanlığa bağlı hastanelerdeki hasta hakları birimleri daha etkin çalışacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun imzasıyla "Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi"nin yayımlandığı ve 81 ilin valiliklerine gönderildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, genelgeyle kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, saydam ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Sağlık hizmet sunumuyla bağlantılı tüm şikayetler ivedilikle değerlendirilecek ve Bakanlığa bağlı hastanelerin bünyesinde bulunan hasta hakları birimlerinin daha aktif çalışması sağlanacak. Bir süre önce hayata geçirilen Risk Esaslı Dijital Denetim (REDES) kapsamında, riskli durumlar birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler alınacak.

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Geçen yıl yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi esas alınan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Genelgesi ile sağlık hizmetinin sunumuyla bağlantılı tüm teknik ve idari konularda çıkabilecek olası aksaklıklar, vatandaşların yakınmalarına sebebiyet vermeden "yerinde ve en kısa sürede" çözülecek.

Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla hız kazanan denetimler kapsamında, ocak ayında 38, nisan ayında 53 müfettişle başlatılan iki ana teftiş seferberliğinde 19 ilde yer alan 206 hastane denetlendi. Tespit edilen sorunlar çözülerek sağlıkta hizmet kalitesi yükseltildi.

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HASTA HAKLARI BİRİMLERİNİN DAHA ETKİN ÇALIŞMASI SAĞLANACAK

Genelge kapsamında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin bünyesindeki hasta hakları birimlerine iletilen şikayetlerin yerinde ve en kısa sürede çözümü için İl Sağlık Müdürlükleri ve hastane idarelerince her türlü tedbir alınacak.

Hastanelere intikal eden ihbar ve şikayetlerden, müfettiş bilgisi gerektirmeyen iddialar, öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının düzenlemiş olduğu "Muhakkiklik" eğitimine katılmış üç binin üzerinde nitelikli personele incelettirilecek.

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Genelge kapsamında, Teftiş Kurulu Başkanlığı REDES Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan REDES Yönetici Bilgi Ekranları, il sağlık müdürlerinin ve başhekimlerin erişimine de açılacak. Bu kapsamda, söz konusu ekranlar kullanılarak riskli durumlar, birim amirlerince incelenecek ve gereken önlemler ivedilikle alınacak.

Genelgeye göre, bilirkişi veya uzman heyeti taleplerine ilişkin müfettişlik yazıları öncelikli olarak cevaplanacak. İllere gönderilen genelgeyle, daha etkin ve verimli bir teftiş sürecinin yürütülmesi amaçlanıyor.

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