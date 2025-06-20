Hastanelerde yer yerinden oynayacak! Doktorlara kısıtlama getirildi

Sağlık sistemiyle ilgili alınan son karar tedavilerde ciddi aksamaların yaşanması ihtimali nedeni ile tepki gördü.

Sağlık sistemini içinden çıkılmaz hale getiren iktidar, “tasarruf” adına akla zarar bir uygulama başlattı. Korkusuz'dan Firuze Şenavcı'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nın ‘Akılcı Test İstem Listesi’, tüm devlet has tanelerinin ve SGK ile anlaşmalı özel hastanelerin bilgisayar sistemlerine yerleştirildi. Doktorlar artık sadece bu listedeki test ve tahlilleri isteyebilecek.

TEPKİ YAĞDI: TEDAVİYİ GECİKTİRİR

Pazartesi başlatılan uygulamaya Türk Tabipleri Birliği’nden büyük tepki geldi:

“Örneğin çocuk endokrinolojide görevli hekimler, hasta için ‘trigliserid’ testi isteyemeyecek. Bu kısıtlamalar tedaviyi geciktirir. Hem hastaya zarar verir, hem hekim bağımsızlığına darbedir. Çünkü tetkik, teşhis ve tedaviye hekim karar verir.”