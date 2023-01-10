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Hastanelere yüzde 200 zam. Sağlıklı beslenemeyen vatandaşlar artık doktora da gidemeyecek

Zam furyasından sağlık sitemi de nasibini aldı. 15 günden önce devlet hastanesinde sıra bulamayan vatandaşlara alternatif olan vakıf üniversitelerinde muayene ücretlerine yüzde 200 zam yapıldı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:22
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Hastanelere yüzde 200 zam. Sağlıklı beslenemeyen vatandaşlar artık doktora da gidemeyecek

Hastanelere yüzde 200 zam. Sağlıklı beslenemeyen vatandaşlar artık doktora da gidemeyecek
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YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

AKP'nin yanlış ekonomi politikaları sağlık sektörünü de vurdu.

Ekmekten yumurtaya sütten ete kadar tüm tüketim mallarına gelen fahiş fiyatlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken hastane muayene ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldı.

Vakıf Üniversitelerimde geçtiğimiz nisan ayında 400 lira olan muayene ücretleri yılbaşıyla beraber 1200 liraya fırladı.

Zamlı gıda fiyatları nedeniyle sağlıklı beslenemeyip hastalanan vatandaşlar artık hastaneye de gidemeyecek. AKP'nin yanlış politikaları ve liyakatsiz kadroları sayesinde devlet hastanelerinde 15 günden önce sıra bulamayan hastalar için bir alternatif olan vakıf üniversitesi hastanelerine gitmek de hayal oldu.

 

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vatandaş
10.01.2023 15:06
bi yanlış var bence bu devlet yada hükümet memlekti isfiçre yada daha zevgin bir avrupa ülkesi falanmı zanediyor anlamadım :)))  
 
Reisim Atatürk
10.01.2023 14:57
Ne yazık ki AKP iktidarı ülkenin bütün kurumlarına büyük zararlar vermeye başladı.  
 
Hamit Seki
10.01.2023 14:48
Vakıf Hastaneleri de Market zinciri ve AVM lere katıldı artık Ballı müşteriler bekleniyor, halk ise artık üfürükçülere kaldı. Yada doğal yaşamla iyileşecekler Allah yardımcımız olsun.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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