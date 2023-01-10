Hastanelere yüzde 200 zam. Sağlıklı beslenemeyen vatandaşlar artık doktora da gidemeyecek

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

AKP'nin yanlış ekonomi politikaları sağlık sektörünü de vurdu.

Ekmekten yumurtaya sütten ete kadar tüm tüketim mallarına gelen fahiş fiyatlar vatandaşın belini bükmeye devam ederken hastane muayene ücretlerine de yüzde 200 zam yapıldı.

Vakıf Üniversitelerimde geçtiğimiz nisan ayında 400 lira olan muayene ücretleri yılbaşıyla beraber 1200 liraya fırladı.

Zamlı gıda fiyatları nedeniyle sağlıklı beslenemeyip hastalanan vatandaşlar artık hastaneye de gidemeyecek. AKP'nin yanlış politikaları ve liyakatsiz kadroları sayesinde devlet hastanelerinde 15 günden önce sıra bulamayan hastalar için bir alternatif olan vakıf üniversitesi hastanelerine gitmek de hayal oldu.