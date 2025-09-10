Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti

Olay, 22.00 saatlerinde Umuttepe'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre psikiyatri hastası olduğu belirtilen Rasim Osman, hastanenin 5'inci katında bulunduğu sırada camı kırarak kendini boşluğa bıraktı. Osman, binanın balkon kısmına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Rasim Osman, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.