Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan bir kişi, 5'inci kattan atlayarak yaşamını yitirdi. Şahsın intihar ettiği öğrenildi.

Olay, 22.00 saatlerinde Umuttepe'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre psikiyatri hastası olduğu belirtilen Rasim Osman, hastanenin 5'inci katında bulunduğu sırada camı kırarak kendini boşluğa bıraktı. Osman, binanın balkon kısmına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınan Rasim Osman, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

