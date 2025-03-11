Hastaneye kaldırılmıştı! İşte Mutlu Kaya'nın son hali

Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can tarafından keşfedilen Mutlu Kaya sesi ve güzelliğiyle adeta herkesi kendisine büyülemişti. Yarışmadan sonra erkek arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan Mutlu Kaya, vücudunun büyük bir bölümünü kullanmakta güçlük çekiyordu.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Yaşadıkları zorluklara rağmen yaşamaktan vazgeçmeyen Kaya’nın, geçtiğimiz günlerde kendi hesabından sağlık durumunun kötü olduğuna dair bir paylaşım yapılmıştı.

“ŞÜKÜR DAHA İYİYİM”

Hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlık durumu merak edilen Mutlu Kaya sosyal medya hesabından "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Bu paylaşımının ardından Kaya’nın son hali merak edildi. Tekerlekli sandalyede bir fotoğrafı çekilen Mutlu Kaya'nın son hali ortaya çıktı.

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