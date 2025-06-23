Hastaneye sevk edilen tutuklu Belediye Başkanı Çalık için flaş karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hastaneye sevk edilen tutuklu Belediye Başkanı Çalık için flaş karar!

İzmir Buca Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, rahatsızlığı nedeni ile ikinci defa hastaneye sevk edilmişti. Muayenesinin ardından heyet Çalık'ın hastaneye yatışına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalarda tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün hastaneye sevk edildi.

Rahatsızlığı nedeni ile Çalık, geçtiğimiz günlerde yine hastaneye kaldırılmıştı.

Çalık’ın daha önce yaşadığı rahatsızlıkların nüksetmesi nedeniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Çalık’ın avukatı Melih Koçan, konuya ilişkin, "Doktor kontrolü daha gerçekleşmediği için ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesinden dolayı doktor kontrolü için Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevki gerçekleşti" dedi.

HASTANYE YATIŞ KARARI

Muayenesinin ardından heyetten çıkan karara göre Çalık, hastanede tutulacak. Hastaneye yatışı yapılmasına karar verilen Çalık'ın, lösemi ve lenfoma hastalıklarından ötürü kontrol altında tutulacağı öğrenildi.

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