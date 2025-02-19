Hastaneye yatırılan Papa Francis’in her iki akciğerinde de zatürre tespit edildi

Katolik dünyasının dini lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in ileri farmakolojik tedavi gerektiren çift taraflı zatürreye yakalandığı bildirildi.

Hastalığı nedeniyle cuma günü Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne yatırılan Papa Francis’e akciğerlerinin her iki tarafında da zatürre olduğu anlamına gelen ’’çift taraflı zatürre’’ teşhisi konuldu. Vatikan tarafından dün yapılan açıklamada 88 yaşındaki dini lidere göğüs röntgeni çekildiği ve tahliller sonucunda, ilaç tedavisine devam etmesi gerektiğinin tespit edildiği belirtildi. Vatikan, Papa'nın sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle hafta sonu için olan tüm programlarını iptal ettiğini açıkladı. Vatikan, Papa'nın pazar sabahı ayinini kutlamak için üst düzey bir kilise yetkilisini görevlendirdiğini ekledi. Açıklamada, Papa'nın moralinin iyi olduğu da belirtildi.

Papa Francis, bir haftadan uzun süredir solunum yolu enfeksiyonuyla mücadele ediyordu. Francis, 20'li yaşlarının başında, memleketi Arjantin'de rahiplik eğitimi alırken akciğerinin bir kısmını kaybetmişti. Papa, siyatik sinir ağrısı ve diz problemleri nedeniyle sık sık tekerlekli sandalye veya bastonla görüntüleniyor.