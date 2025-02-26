Hastaneye yetişemedi ambulansta doğum yaptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hastaneye yetişemedi ambulansta doğum yaptı

Karabük'te doğum sancıları başlayan S.D. (25), hastaneye götürülürken ambulansta doğum yaptı.

Karabük'te doğum sancıları başlayan S.D. (25), hastaneye götürülürken ambulansta doğum yaptı. S.D., sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde 40 haftalık hamile olan S.D., doğum sancıları başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi gönderildi. S.D. hastaneye götürülürken yolda doğum başladı. Sağlık personeli Nurhan Dağdeler, Ebru Yazar ve İlker Doğukbaşı'ın müdahalesiyle S.D., saat 12.10'da 3 kilo 960 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sağlık durumu iyi olan anne ve bebeği, doğumun ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. S.D.'nin 2'nci çocuğunu dünyaya getirdiği öğrenildi.

Hastaneye yetişemedi ambulansta doğum yaptı

Hastaneye yetişemedi ambulansta doğum yaptı

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